Игроки "Нанта" выйдут на матч против "Сент-Этьена" с фамилией Салы на футболках

Теги нантэмилиано салакардифф сити

Игроки "Нанта" выйдут на матч против "Сент-Этьена" с фамилией Салы на футболках

Футболисты "Нанта" выйдут на матч 22-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" в футболках с фамилией пропавшего экс-игрока Эмилиано Салы

А вчера, 29 января сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь пропавшего футболиста.

Сегодня стало известно, что обнаружена часть пропавшего самолета Салы.

Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. Футболист летел на частном двухместном самолёте, который пропал без вести.

Не пропустите: "Кардифф" начал поиски виновных в пропаже самолета с Салой| http://soccernews.ru

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