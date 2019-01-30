Игроки "Нанта" выйдут на матч против "Сент-Этьена" с фамилией Салы на футболках

Футболисты "Нанта" выйдут на матч 22-го тура чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" в футболках с фамилией пропавшего экс-игрока Эмилиано Салы.

А вчера, 29 января сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь пропавшего футболиста.

Сегодня стало известно, что обнаружена часть пропавшего самолета Салы.

Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. Футболист летел на частном двухместном самолёте, который пропал без вести.

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