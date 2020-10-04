Игроки "Наполи" не приехали на матч с "Ювентусом". Арбитр отменил матч

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Игроки "Наполи" не приехали на матч с "Ювентусом". Арбитр отменил матч

Матч 3-го тура чемпионата Италии между туринским "Ювентусом" и неаполитанским "Наполи" не состоялся из-за неявки гостей.

Футболисты "Ювентуса" и арбитры прибыли на стадион "Альянц" в Турине, но так и не дождались соперника.

Дело в том, что 16 из 20 игроков "Наполи" находится на карантине из-за вспышки коронавируса. Органы здравоохранения Турина наложили запрет на приезд неаполитанской команды.

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