Игроки "Наполи" отказались возвращаться на клубную базу

Игроки "Наполи" отказались возвращаться на базу клуба после матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ред Буллом" (1:1), пишет журналист Танкреди Палмиери.



Напомним, футболисты должны были вернуться на базу клуба после игры, так как президент Аурелио Де Лаурентис заявил, что команда должна провести неделю вне дома из-за неудовлетворительных результатов команды.



По окончании встречи капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье встретился с сыном президента и сообщил ему: "Мы отправляемся домой. Иди, скажи это своему отцу".

"Наполи", набрав 8 баллов, занимает 2 строчку группы E.

Следующие матчи команд в Лиге Чемпионов состояться 27 ноября.

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