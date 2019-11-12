Игроки "Наполи" планируют нанять телохранителей

Футболисты "Наполи" обеспокоены касательно своей безопасности, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, тревогу у игроков неаполитанцев вызывают действия радикальных фанатов, которые уже врывались в дома Аллана и Петра Зелински.

В связи с этим многие футболисты решили воспользоваться услугами телохранителей.

В этом сезоне "Наполи" провально выступает в Серии А. Слабые результаты сопровождаются конфликтом внутри клуба между руководством, тренерским штабом и футболистами.

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