Игроки "Наполи" планируют нанять телохранителей
Футболисты "Наполи" обеспокоены касательно своей безопасности, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, тревогу у игроков неаполитанцев вызывают действия радикальных фанатов, которые уже врывались в дома Аллана и Петра Зелински.
В связи с этим многие футболисты решили воспользоваться услугами телохранителей.
В этом сезоне "Наполи" провально выступает в Серии А. Слабые результаты сопровождаются конфликтом внутри клуба между руководством, тренерским штабом и футболистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|12
|32
|2
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|12
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|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
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|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7