Игроки "Наполи" планируют нанять телохранителей

Теги наполи

Игроки "Наполи" планируют нанять телохранителей

Футболисты "Наполи" обеспокоены касательно своей безопасности, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, тревогу у игроков неаполитанцев вызывают действия радикальных фанатов, которые уже врывались в дома Аллана и Петра Зелински.

В связи с этим многие футболисты решили воспользоваться услугами телохранителей.

В этом сезоне "Наполи" провально выступает в Серии А. Слабые результаты сопровождаются конфликтом внутри клуба между руководством, тренерским штабом и футболистами.

Не пропустите: "Наполи" предъявил ультиматум Анчелотти. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку

Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов