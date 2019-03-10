Игроки огорчены результатом: Жардим высказался о матче с "Бордо"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что думает о ничейном результате в матче 28-го тура французского Лиги 1 с "Бордо" (1:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Мы контролировали игру и создавали много опасных эпизодов, однако сегодня нам не удалось добыть три очка.
Футболисты огорчены результатом, так как много работали и выложились целиком в этом матче. Наша цель остается прежней - необходимо побеждать, чтобы как можно дальше уйти от зоны вылета. Мы всегда играем на победу", - сказал тренер.
"Монако" с 27 баллами занимает 17 строчку в турнирной таблице.
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