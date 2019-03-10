Игроки огорчены результатом: Жардим высказался о матче с "Бордо"

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Игроки огорчены результатом: Жардим высказался о матче с "Бордо"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что думает о ничейном результате в матче 28-го тура французского Лиги 1 с "Бордо" (1:1). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Мы контролировали игру и создавали много опасных эпизодов, однако сегодня нам не удалось добыть три очка. 

Футболисты огорчены результатом, так как много работали и выложились целиком в этом матче. Наша цель остается прежней - необходимо побеждать, чтобы как можно дальше уйти от зоны вылета. Мы всегда играем на победу", - сказал тренер.

"Монако" с 27 баллами занимает 17 строчку в турнирной таблице.

Не пропустите: "Монако" Головина сыграл вничью с "Бордо" и другие результаты 28-го тура Лиги 1| http://soccernews.ru

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