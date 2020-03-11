Игроки "Олимпиакоса" прошли тест на коронавирус

Футболисты и работники "Олимпиакоса" прошли тесты на коронавирус, которые выявили отрицательные результаты, сообщает официальный сайт клуба.

Ни у одного из сотрудников клуба вирус выявлен не был.

Напомним, что ранее болезнь была обнаружена у президента "Олимпиакоса" Евангелоса Маринакиса. Из-за этого футболисты "Арсенала", которые контактировали с ним, были помещены на карантин.

В 1/8 финала Лиги Европы "Олимпиакос" сыграет с "Вулверхэмптоном". Матч пройдет при пустых трибунах.

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