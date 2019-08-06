Игроки "Порту" прогулялись по Краснодару

Игроки "Порту" прибыли в Краснодар и прогулялись по городу перед матчем, который состоится завтра, 7 августа.

Матч "Краснодар" - "Порту" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет на стадионе "Краснодар". Начало - в 20:00 (мск). Ответная игра пройдет 13 августа.

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