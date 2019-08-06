Игроки "Порту" прогулялись по Краснодару
Игроки "Порту" прибыли в Краснодар и прогулялись по городу перед матчем, который состоится завтра, 7 августа.
Bom dia, Krasnodar#FCPorto #UCL #FCKFCP pic.twitter.com/Vrd66ivsx6— FC Porto (@FCPorto) 6 августа 2019 г.
Матч "Краснодар" - "Порту" в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет на стадионе "Краснодар". Начало - в 20:00 (мск). Ответная игра пройдет 13 августа.
А еще: На матче "Порту" - "Краснодар" ожидается аншлаг На матче "Порту" - "Краснодар" ожидается аншлаг
опрос
Лента новостей
-
"Динамо" готов купить полузащитника "Лиона"
-
Сергей Родионов возглавил Академию "Спартака"
-
Лоран Косиельини стал игроком "Бордо"
-
Глушаков: "Оренбург" - тяжелый, неприятный соперник"
-
"Арсенал" намерен арендовать Коутинью
-
Игроки "Порту" прогулялись по Краснодару
-
Руни в январе 2020 года станет игроком "Дерби Каунти"
-
"Спартак" отправился в Швейцарию на матч с "Туном"
-
"Оренбург" сыграет с "Тамбовом" на домашнем стадионе
-
"Бетис" хочет купить игрока "Эспаньола" Иглесиаса
-
Владелец "Дерби Каунти" подтвердил, что клуб хочет подписать Руни
-
Игрок тульского "Арсенала" может перейти в "Витесс"
-
ПСЖ готов отдать Неймара в аренду трем европейским клубам
-
Ари: "Очень рад, что могу еще раз сыграть в Лиге чемпионов"
-
"Ахмат" откажется от продажи пива на стадионах
-
Джикия признан лучшим игроком "Спартака" в июле
-
На матче "Порту" - "Краснодар" ожидается аншлаг
-
Головин заявил, что один из игроков "Монако" собирался в РПЛ
-
Канселу прибыл в Англию для прохождения медобследования в "Манчестер Сити"
-
"Монако" определился с заменой для Фалькао
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4