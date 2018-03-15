Игроки ПСЖ не заинтересованы в сотрудничестве с Моуринью

Теги псжманчестер юнайтедунаи эмерижозе моуринью

Игроки ПСЖ не заинтересованы в сотрудничестве с МоуриньюИгроки ПСЖ не заинтересованы в сотрудничестве с нынешним главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Как информирует Le 10 Sport, руководство парижан рассматривает кандидатуру португальского специалиста в качестве одного из возможных преемников наставника своей команды Унаи Эмери. Однако против приглашения на "Парк де Пренс" "рулевого" "красных дьяволов" единодушно выступили игроки ПСЖ.

Напомним, вчера ПСЖ обыграл "Анжер". | soccernews.ru

комментарии
Андрей

вы что эти новости сами что ли придумываете. Задолбали уже. Не новости а какие то бредни.

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Пьянь

информирует Le 10 Sport

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