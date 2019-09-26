Игроки ПСЖ недовольны игрой Паредеса

В ПСЖ недовольны результатами полузащитника Леонардо Паредеса. Об этом сообщает Le Parisien.



По данным источника, в парижском клубе не удовлетворены игрой 25-летнего футболиста в матче 7-го тура Лиги 1 с "Реймсом". Помимо руководства, хавбеком также недовольны игроки ПСЖ. В частности, Марко Верратти, который не может достигнуть с Паредесом взаимопонимания на поле.



Паредес стал игроком ПСЖ этой зимой, перейдя из "Зенита" за 40 миллионов евро. Его контракт действует до 2023 года. В этом сезоне он в 5 матчах не отметился результативными действиями не отметился.

А еще: ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром| http://soccernews.ru