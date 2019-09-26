Игроки ПСЖ недовольны игрой Паредеса

Теги псжлеандро паредесмарко верратти

Игроки ПСЖ недовольны игрой Паредеса

В ПСЖ недовольны результатами полузащитника Леонардо Паредеса. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, в парижском клубе не удовлетворены игрой 25-летнего футболиста в матче 7-го тура Лиги 1 с "Реймсом". Помимо руководства, хавбеком также недовольны игроки ПСЖ. В частности, Марко Верратти, который не может достигнуть с Паредесом взаимопонимания на поле.

Паредес стал игроком ПСЖ этой зимой, перейдя из "Зенита" за 40 миллионов евро. Его контракт действует до 2023 года. В этом сезоне он в 5 матчах не отметился результативными действиями не отметился.

А еще: ПСЖ хочет продлить контракт с Неймаром| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Хохлов пропустил сегодняшнюю тренировку "Динамо"

СМИ: Хохлов пропустил сегодняшнюю тренировку "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 7 15
2 Анжер Анжер 7 15
3 Лилль Лилль 7 13
4 Нант Нант 7 13
5 Бордо Бордо 7 12
6 Марсель Марсель 7 12
7 Ницца Ницца 7 12
8 Реймс Реймс 7 11
9 Ренн Ренн 7 11
10 Монпелье Монпелье 7 11
11 Лион Лион 7 9
12 Ним Ним 7 8
13 Брест Брест 7 8
14 Тулуза Тулуза 7 8
15 Амьен Амьен 7 7
16 Метц Метц 7 7
17 Страсбур Страсбур 7 6
18 Монако Монако 7 6
19 Сент-Этьен Сент-Этьен 7 5
20 Дижон Дижон 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов