Игроки ПСЖ недовольны игрой Паредеса
В ПСЖ недовольны результатами полузащитника Леонардо Паредеса. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным источника, в парижском клубе не удовлетворены игрой 25-летнего футболиста в матче 7-го тура Лиги 1 с "Реймсом". Помимо руководства, хавбеком также недовольны игроки ПСЖ. В частности, Марко Верратти, который не может достигнуть с Паредесом взаимопонимания на поле.
Паредес стал игроком ПСЖ этой зимой, перейдя из "Зенита" за 40 миллионов евро. Его контракт действует до 2023 года. В этом сезоне он в 5 матчах не отметился результативными действиями не отметился.
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