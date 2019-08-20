Игроки ПСЖ недовольны Тухелем

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Игроки ПСЖ недовольны Тухелем
Несколько игроков ПСЖ выражают недовольство главным тренером команды Томасом Тухелем. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, футболистам не понравилось, что в стартовом составе на матч 2-го тура чемпионат Франции с "Ренном" вышел форвард Юлиан Дракслер. В прошлом матче с "Нимом" (3:0) он, по мнению игроков, выступил плохо.

Футболисты считают, что Тухель действует лишь по тактике "отдай мяч Неймару".

ПСЖ после двух туров Лиги 1 занимает 8 место в турнирной таблице, набрав 3 балла.

А еще: ПСЖ откажет "Барселоне" в аренде Неймара| http://soccernews.ru
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