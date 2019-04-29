Игроки ПСЖ недовольны уровнем игры Паредеса, который ранее выступал за "Зенит"

1 Теги псжлеандро паредес

Игроки ПСЖ недовольны уровнем игры Паредеса, который ранее выступал за "Зенит"

Футболисты ПСЖ считают, что аргентинский полузащитник Леандро Паредес не соответствует уровню клуба, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, сразу несколько игроков парижского клуба высказали свои претензии аргентинцу.

Напомним, что 24-летний Паредес перешел в ПСЖ из "Зенита" в зимнее трансферное окно за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за ПСЖ 11 матчей и отдал одну голевую передачу.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Шикарный микроклимат в парижском мешок-тим.

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