Игроки ПСЖ остались недовольны отношением клуба к Моуре

Теги тоттенхэмпсжлукас моура

Игроки ПСЖ остались недовольны отношением клуба к МоуреИгроки французского ПСЖ остались недовольны отношением руководства клуба к своему бывшему партнеру по команде Лукасу Моуре.

Как информирует Le 10 Sport, 25-летний вингер не планировал покидать свою команду в зимнее трансферное окно. Однако перебраться в лондонский "Тоттенхэм" его вынудило давление со стороны руководства клуба, который имеет проблемы правилом финансового Fair Play. Такое отношение к бразильцу пришлось не по нраву большинству игроков ПСЖ.

Напомним, "Зенит" не отпустил Паредеса в ПСЖ. | soccernews.ru

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