Игроки ПСЖ отказались от предложенной Тухелем поездки в Испанию на сбор
Игроки ПСЖ не захотели ехать в Испанию на тренировочный сбор. Об этом сообщает L'Equipe.
По данным источника, с предложением поехать в Испанию выступил главный тренер Томас Тухель, однако футболисты отказались. Специалист хотел таким образом заменить отмененный матч со "Страсбуром", но поездка не состоялась.
Игроки предпочли посвятить свободное время своим личным целям.
Напомним, матч 28-го тура Лиги 1 перенесен из-за коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|27
|47
|4
|Лилль
|27
|46
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|27
|40
|8
|Монпелье
|27
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Нант
|28
|37
|13
|Бордо
|27
|36
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|27
|29
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13