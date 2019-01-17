Игроки ПСЖ поужинали в ресторане известного повара

Теги псжполь погбанеймарлионель мессиэдинсон кавани

Игроки ПСЖ поужинали в ресторане известного повара

Футболисты ПСЖ встретились с известным турецким поваром Нусретом Гекче.

Игроки посетили ресторан Гекче Nusr-Et в Дохе. Среди гостей были Килиан Мбаппе, Неймар, Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария,  Дани Алвес и Джанлуиджи Буффон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@psg #saltbae #saltlife #salt

Публикация от Nusr_et #Saltbae (@nusr_etofficial)

Гекче приготовил для игроков мясо, которое Неймар посолил в характерной позе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@neymarjr @k.mbappe @psg #saltbae #saltlife #salt

Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

Ранее в гости к повару уже приходили Лионель Месси, Поль Погба и Франк Рибери. 

Не пропустите: Солари прокомментировал поражение от "Леганеса" в Кубке Короля. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселону" могут исключить из розыгрыша Кубка Испании

"Барселону" могут исключить из розыгрыша Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 18 50
2 Лилль Лилль 20 37
3 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 36
4 Лион Лион 20 34
5 Монпелье Монпелье 19 31
6 Ницца Ницца 20 30
7 Страсбур Страсбур 20 29
8 Ренн Ренн 20 29
9 Марсель Марсель 19 28
10 Реймс Реймс 20 27
11 Ним Ним 19 26
12 Бордо Бордо 19 25
13 Нант Нант 20 23
14 Тулуза Тулуза 20 22
15 Анжер Анжер 19 20
16 ФК Кан ФК Кан 20 18
17 Амьен Амьен 20 18
18 Дижон Дижон 19 17
19 Монако Монако 20 15
20 Генгам Генгам 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов