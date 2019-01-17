Игроки ПСЖ поужинали в ресторане известного повара

Футболисты ПСЖ встретились с известным турецким поваром Нусретом Гекче.

Игроки посетили ресторан Гекче Nusr-Et в Дохе. Среди гостей были Килиан Мбаппе, Неймар, Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария, Дани Алвес и Джанлуиджи Буффон.

Гекче приготовил для игроков мясо, которое Неймар посолил в характерной позе.

Ранее в гости к повару уже приходили Лионель Месси, Поль Погба и Франк Рибери.

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