Игроки ПСЖ поужинали в ресторане известного повара
Футболисты ПСЖ встретились с известным турецким поваром Нусретом Гекче.
Игроки посетили ресторан Гекче Nusr-Et в Дохе. Среди гостей были Килиан Мбаппе, Неймар, Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария, Дани Алвес и Джанлуиджи Буффон.
Гекче приготовил для игроков мясо, которое Неймар посолил в характерной позе.
Ранее в гости к повару уже приходили Лионель Месси, Поль Погба и Франк Рибери.
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|Команда
|М
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|Ницца
|20
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|7
|Страсбур
|20
|29
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|Ренн
|20
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|9
|Марсель
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|10
|Реймс
|20
|27
|11
|Ним
|19
|26
|12
|Бордо
|19
|25
|13
|Нант
|20
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|14
|Тулуза
|20
|22
|15
|Анжер
|19
|20
|16
|ФК Кан
|20
|18
|17
|Амьен
|20
|18
|18
|Дижон
|19
|17
|19
|Монако
|20
|15
|20
|Генгам
|20
|14