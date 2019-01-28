Игроки ПСЖ сделали подарок Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози получил подарок от игроков ПСЖ на свой день рождения.

Килиан Мбаппе, Эдинсон Кавани, Тиаго Силва, Марко Верратти и другие футболисты клуба подписали клубную футболку для политика.

64-летний Саркози болеет за ПСЖ уже давно и часто ходит на матчи команды.

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