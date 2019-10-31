Игроки ПСЖ сыграли в баскетбол на Хеллоуин

Игроки ПСЖ вратарь Кейлор Навас и защитник Маркиньос сыграли в баскетбол на специальном автомате.

Место проведения мини-турнира было украшено атрибутами Хеллоуин. Победу в соревновании одержал Маркиньос со счетом 77:68.

ПСЖ является лидером чемпионата Франции. После 11 туров парижский клуб имеет в своем активе 27 очков и на восемь баллов опережает ближайшего преследователя. Также парижане занимают первое место в группе А Лиги Чемпионов, выиграв три матча из трех.

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