Игроки ПСЖ сыграли в баскетбол на Хеллоуин
Игроки ПСЖ вратарь Кейлор Навас и защитник Маркиньос сыграли в баскетбол на специальном автомате.
Место проведения мини-турнира было украшено атрибутами Хеллоуин. Победу в соревновании одержал Маркиньос со счетом 77:68.
ПСЖ является лидером чемпионата Франции. После 11 туров парижский клуб имеет в своем активе 27 очков и на восемь баллов опережает ближайшего преследователя. Также парижане занимают первое место в группе А Лиги Чемпионов, выиграв три матча из трех.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Ренн
|11
|15
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Бордо
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9