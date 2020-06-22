Игроки ПСЖ вернулись в расположение клуба для подготовки к возобновлению сезона

Игроки ПСЖ вернулись в расположение клуба, чтобы подготовиться к возобновлению сезона.

Текущей сезон досрочно приостановлен в чемпионате Франции из-за коронавируса. ПСЖ признан чемпионом. Парижанам предстоит провести финал Кубка Франции с "Сент-Этьеном" и 1/4 матча Лиги Чемпионов.

22 июня игроки ПСЖ прибыли в расположение клуба на прохождение тестов. На всех футболистах были надеты клубные маски.

Не пропустите: Лайвин Курзава может остаться в ПСЖ| http://soccernews.ru