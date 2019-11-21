Игроки "Реала" довольны, что Моуринью возглавил "Тоттенхэм"

Футболисты мадридского "Реала" обрадовались известию, что новым главным тренером "Тоттенхэма" стал Жозе Моуриньо, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, игроки королевского клуба очень не хотели возвращения в "Реал" Моуринью, который являлся одним из главных кандидатов на пост наставника клуба в случае отставки Зинедина Зидана.

Португальский специалист подписал контракт с "Тоттенхэмом" до лета 2023 года, сменив на посту главного тренера уволенного Маурисио Почеттино.

Напомним, что Моуриньо тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы и у него сохранились хорошие отношения с президентом Флорентино Пересом, но не с игроками.

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