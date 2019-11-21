Игроки "Реала" довольны, что Моуринью возглавил "Тоттенхэм"

Теги реал мадридтоттенхэмжозе моуринью

Игроки "Реала" довольны, что Моуринью возглавил "Тоттенхэм"

Футболисты мадридского "Реала" обрадовались известию, что новым главным тренером "Тоттенхэма" стал Жозе Моуриньо, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, игроки королевского клуба очень не хотели возвращения в "Реал" Моуринью, который являлся одним из главных кандидатов на пост наставника клуба в случае отставки Зинедина Зидана.

Португальский специалист подписал контракт с "Тоттенхэмом" до лета 2023 года, сменив на посту главного тренера уволенного Маурисио Почеттино.

Напомним, что Моуриньо тренировал "Реал" с 2010 по 2013 годы и у него сохранились хорошие отношения с президентом Флорентино Пересом, но не с игроками.

Не пропустите:  Стало известно, кто был главным кандидатом на пост тренера "Тоттенхэма" до приглашения Моуринью| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхем" уволил Почетино и назначил специалиста с совершенно иным подходом к футболу. Разбираем, почему Моуриньо может с треском провалиться в Лондоне

"Тоттенхем" уволил Почетино и назначил специалиста с совершенно иным подходом к футболу. Разбираем, почему Моуриньо может с треском провалиться в Лондоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов