Игроки "Реала" хотят возвращения Зидана

Как сообщает Sport.es, футболисты "Реала" хотят, чтобы команду снова возглавил Зинедин Зидан.

По сообщению издания, на данный момент руководство не может договориться о контракте с Антонио Конте.

Напомним, что Зидан тренировал "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.

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