Игроки "Реала" не хотят видеть своим наставником легенду клуба

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Игроки "Реала" не хотят видеть своим наставником легенду клубаИгроки мадридского "Реала" не хотят видеть своим следующим наставником легенду королевского клуба Мичела, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что основная обойма футболистов "сливочных" сообщила руководству, что выступает против кандидатуры 55-летнего специалиста. Игроки сомневаются в тренерской квалификации наставника, который до сегодняшнего дня без особого успеха работал с "Райо Вальекано", второй командой "Реала", "Хетафе", "Севильей", "Олимпиакосом", "Марселем" и "Малагой".

Напомним, летом "Реал" планирует приобрести двух защитников. | soccernews.ru

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