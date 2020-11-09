Игроки "Реала" не поняли решений Зидана в матче с "Валенсией"
Футболисты мадридского "Реала" удивились решению главного тренера команды Зинедина Зидана по составу в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Валенсией" (1:4), сообщает Marca.
По сведениям издания, игроки "Реала" считают, что в стартовом составе должны были выйти защитник Ферлан Менди и полузащитник Тони Кроос, а не Марсело и Иско. По мнению футболистов, Менди и Кроос находятся в лучшей форме.
Напомним, что "Реал" в матче с "Валенсией" пропустил три гола с пенальти, а один из голов футболисты королевского клуба забили в свои ворота.
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