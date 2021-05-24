Игроки "Реала" не попали в заявку сборной Испании на Евро-2020

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Игроки "Реала" не попали в заявку сборной Испании на Евро-2020

Фото твиттер сборной Испании

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом Энрике определился с заявкой команды для участия в финальном турнире Евро-2020.

Стоит отметить, что в списке из 24 футболистов нет ни одного представителя мадридского "Реала". Напомним, что действующий наставник "Фурии Рохи" ранее возглавлял "Барселону".

Вратари: Унаи Симон, Давид Де Хеа, Роберт Санчес;

Защитники: Хосе Гайя, Жорди Альба, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Сесар Аспиликуэта;

Полузащитники: Маркос Льоренте, Серхио Бускетс, Родри, Педри, Тьяго Алькантара, Коке, Фабиан Руис, Дани Ольмо; 

Нападающие: Микель Ойарсабаль, Жерар Морено, Альваро Мората, Ферран Торрес, Адама Траоре, Пабло Сарабия.

На групповом этапе Евро-2020 испанцы сыграют с Швецией, Польшей и Словакией.

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