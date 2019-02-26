Игроки "Реала" недовольны Роналду: названа причина

Игроки "Реала" пожелали удачи "Атлетико" в ответом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом", сообщает OK DIARIO.

По данным источника, футболисты королевского клуба надеются, что в этом случае форвард туринского клуба Криштиану Роналду получит хороший урок. Португалец вызвал недовольство игроков "Реала" своими словами, которые он произнес после первого матча 1/8 финала с "Атлетико" (0:2). Тогда Роналду сказал, что он пять раз выиграл Лигу Чемпионов, а "Атлетико" - ни разу.

Футболисты "Реала" посчитали, что Роналду не имел права единолично приписывать себе заслуги в завоеваниях трофеев.

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