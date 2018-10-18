Игроки "Реала" недовольны возможным приходом в клуб Конте

Игроки мадридского "Реала" недовольны возможным приходом в клуб известного итальянского тренера Антонио Конте.

В частности, как информирует Il Corriere dello Sport, футболисты "сливочных" не в восторге от методов работы, которыми славился 49-летний специалист на своем предыдущем месте работы - в лондонском "Челси". Так, игроки "аристократов" регулярно жаловались на изнурительные тренировки под руководством своего бывшего наставника.

Напомним, Конте уже дал ответ "Реалу". | soccernews.ru