Игроки "Реала" недовольны возможным приходом в клуб Конте

Теги реал мадридантонио конте

Игроки "Реала" недовольны возможным приходом в клуб КонтеИгроки мадридского "Реала" недовольны возможным приходом в клуб известного итальянского тренера Антонио Конте.

В частности, как информирует Il Corriere dello Sport, футболисты "сливочных" не в восторге от методов работы, которыми славился 49-летний специалист на своем предыдущем месте работы - в лондонском "Челси". Так, игроки "аристократов" регулярно жаловались на изнурительные тренировки под руководством своего бывшего наставника.

Напомним,  Конте уже дал ответ "Реалу". | soccernews.ru

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