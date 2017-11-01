Игроки "Реала" обвинили в неудачах тренера по физподготовке

Теги реал мадридкриштиану роналду

Игроки "Реала" обвинили в неудачах тренера по физподготовкеИгроки мадридского "Реала" обвинили в своих неудачах тренера по физподготовке Антонио Пинтуса, информирует Diario Gol.

По сведениям источника, некоторые из футболистов королевского клуба во главе с Криштиану Роналду причиной ненадлежащих результатов команды назвали свою не лучшую физическую форму. Поэтому недовольные игроки уже обратились за помощью к специалистам на стороне.

Напомним, Марсело высказался о неудачах "Реала". | soccernews.ru

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