Игроки "Реала" поддержали Асенсио перед дерби с "Атлетико"

Футболисты мадридского "Реала" провели акцию в поддержку вингера Марко Асенсио, получившего серьёзную травму колена.

Перед матчем Международного Кубка Чемпионов против "Атлетико" игроки "сливочных" вышли на поле в футболках с надписью "Много сил тебе, Марко!".

Напомним, что 23-летний Асенсио в начале следующей недели перенесёт операцию, после чего будет восстанавливаться 8-9 месяцев.

Не пропустите: "Реал" теряет Йовича. | http://soccernews.ru