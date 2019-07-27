Игроки "Реала" поддержали Асенсио перед дерби с "Атлетико"

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Игроки "Реала" поддержали Асенсио перед дерби с "Атлетико"

Футболисты мадридского "Реала" провели акцию в поддержку вингера Марко Асенсио, получившего серьёзную травму колена.

Перед матчем Международного Кубка Чемпионов против "Атлетико" игроки "сливочных" вышли на поле в футболках с надписью "Много сил тебе, Марко!".

Напомним, что 23-летний Асенсио в начале следующей недели перенесёт операцию, после чего будет восстанавливаться 8-9 месяцев.

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