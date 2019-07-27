Игроки "Реала" поддержали Асенсио перед дерби с "Атлетико"
Футболисты мадридского "Реала" провели акцию в поддержку вингера Марко Асенсио, получившего серьёзную травму колена.
Перед матчем Международного Кубка Чемпионов против "Атлетико" игроки "сливочных" вышли на поле в футболках с надписью "Много сил тебе, Марко!".
Напомним, что 23-летний Асенсио в начале следующей недели перенесёт операцию, после чего будет восстанавливаться 8-9 месяцев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32