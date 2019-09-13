Игроки "Реала" получили 11-ю травму с середины лета

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Игроки "Реала" получили 11-ю травму с середины лета

Уругвайский полузащитник "Реала" Федерико Вальверде выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано мышечное повреждение левой ноги. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

Стоит отметить, что уругваец стал 11-м игроком королевского клуба, который травмировался с начала предсезонной подготовки с середины лета. Ранее из строя выбывали Ферлан Менди, Иско, Браим Диас, Родриго Гоэс, Эден Азар, Марко Асенсио, Хамес Родригес, Лука Йович, Тибо Куртуа и Лука Модрич.

21-летний Вальверде перешел в "Реал" летом 2016 года из "Пеньяроля" за пять миллионов евро. Всего он провел за клуб 26 матчей. Его контракт со "сливочными" действует до лета 2021 года.

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