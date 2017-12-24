Игроки "Реала" получили 5 красных карточек в последних семи Эль Класико
В рамках 17-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде разгромила "Реал" со счётом 3:0.
В этом матче за фол последней надежды был удалён защитник "сливочных" Дани Карвахаль.
Стоит отметить, что игроки "Реала" получили пять красных карточек в последних семи Эль Класико.
Не пропустите: СМИ сообщили о конфликте Иско с Зиданом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Лестер" в меньшинстве лишает "Манчестер Юнайтед" трех очков в компенсированное время
-
"Ювентус" обыграл "Рому" и продолжил погоню за "Наполи"
-
Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"
-
Хамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за "Наполи"
-
Месси побил рекорд Герда Мюллера
Лента новостей
-
Неймар согласовал с "Реалом" свой трансфер
-
Линекер назвал лучшего футболиста в истории
-
Марсело: "С "Барселоной" трудно играть в полном составе, представьте, как это - противостоять им вдесятером"
-
Хавбек киевского "Динамо" Сидорчук: "В своей тетради сделал запись: "Месси - бог"
-
Перес поддержал Зидана после Эль Класико
-
Летом Перес рассчитывает побить мировой трансферный рекорд
-
Дани Алвес: "Неймар близок к выигрышу "Золотого мяча"
-
Бывший форвард "Спартака" Барриос, которым интересовались клубы РФПЛ, определился со своей следующей командой
-
Лучшие мемы на Эль Класико
-
По итогам матча против "Барселоны" Перес готов продать трех игроков "Реала"
-
Итоги и символическая сборная 19-го тура АПЛ
-
Зимой "Зенит" могут покинуть восемь игроков
-
Лучшие фото с матча "Реал" - "Барселона"
-
Фанаты раскритиковали Рамоса за его слова, сказанные после Эль Класико
-
Неймар: "ПСЖ - "Реал" - финал, которого все ждали"
-
Вальверде: "Во втором тайме "Реал" отдал инициативу не сознательно - это наша заслуга"
-
"Спартак" определился с соперниками по испанскому сбору
-
ПСЖ может заменить Эмери бывшим наставником "Барселоны"
-
Гвардиола определился с приоритетной трансферной целью на зиму
-
Жозе Моуринью отпраздновал победу "Барселоны" над "Реалом", одев футболку "сине-гранатовых"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|16
|11