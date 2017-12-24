Игроки "Реала" получили 5 красных карточек в последних семи Эль Класико

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде разгромила "Реал" со счётом 3:0.

В этом матче за фол последней надежды был удалён защитник "сливочных" Дани Карвахаль.

Стоит отметить, что игроки "Реала" получили пять красных карточек в последних семи Эль Класико.

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