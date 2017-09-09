Игроки "Реала" получили больше красных карточек в этом сезоне, чем в прошлом

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Леванте" (1:1).

На 89-й минуте поединка с поля был удален бразильский защитник королевского клуба Марсело. Стоит отметить, что это удаление стало для игроков "сливочных" уже третьим в сезоне. Ранее красные карточки получили Криштиану Роналду и Серхио Рамос.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне футболисты "Реала" удалялись всего дважды.

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