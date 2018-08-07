Игроки "Реала" уже сравнивают Лопетеги с Бенитесом

Игроки мадридского "Реала" уже сравнивают своего нового главного тренера Хулена Лопетеги с одним из его предшественников - Рафаэлем Бенитесом.

Так, по сведениям Cadena SER, ведущие игроки королевского клуба не ставят под сомнение футбольные познания и квалификацию 51-летнего специалиста, однако в некоторых из его манерах управления коллективом они увидели сходство с нынешним наставником "Ньюкасла".

Напомним, "Реал" определился со своей позицией по будущему Модрича. | soccernews.ru