Игроки "Реала" уже сравнивают Лопетеги с Бенитесом

1 Теги реал мадридхулен лопетегирафаэль бенитес

Игроки "Реала" уже сравнивают Лопетеги с БенитесомИгроки мадридского "Реала" уже сравнивают своего нового главного тренера Хулена Лопетеги с одним из его предшественников - Рафаэлем Бенитесом.

Так, по сведениям Cadena SER, ведущие игроки королевского клуба не ставят под сомнение футбольные познания и квалификацию 51-летнего специалиста, однако в некоторых из его манерах управления коллективом они увидели сходство с нынешним наставником "Ньюкасла".

Напомним,  "Реал" определился со своей позицией по будущему Модрича. | soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

Никто и не сомневался, что Лопетеги будет временщиком)

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