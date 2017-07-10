Игроки "Реала" вышли из отпуска

Сегодня футболисты мадридского "Реала" в неполном составе вышли из отпуска, информирует sport.es.

По сведениям издания, перед отправкой в турне по США игроки "сливочных" прошли медобследование, а уже завтра команда вылетит за океан. Среди подопечных Зинедина Зидана, вышедших из отпуска, отсутствовали футболисты, принимавшие участие в чемпионате Европы U-21, и Криштиану Роналду, принимавший участие в составе своей национальной сборной в Кубке Конфедераций.

Напомним, президент "Бетиса" подтвердил переход Себальоса в "Реал". | soccernews.ru