Игроки "Реала" выступили против назначения Лева преемником Зидана

Игроки мадридского "Реала" выступили против назначения главного тренера сборной Германии Йоахима Лева новым наставником их команды.

Согласно сведениям испанской прессы, испанские футболисты королевского клуба Серхио Рамос, Лукас Васкес, Иско и Марко Асенсио не поддержали идею с возможным приглашением на "Сантьяго Бернабеу" немецкого специалиста ввиду того, что тот мог устроить значительное обновление состава "сливочных", что могло нарушить атмосферу в раздевалке.

Напомним, сам Лев исключил свой приход в "Реал". | soccernews.ru