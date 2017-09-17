Игроки "Реала" выступили против возможного приобретения Алексиса Санчеса

Игроки мадридского "Реала" выступили против возможного приобретения форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса.

Как информирует испанская пресса, бывшего нападающего каталонской "Барселоны" видеть в своей команде из-за его прошлого не желают сразу несколько футболистов королевского клуба во главе с капитаном команды Серхио Рамосом. По мнению игроков, клуб должен сделать ставку на более молодого исполнителя.

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