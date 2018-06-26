Игроки "Реала" забили больше всех голов на ЧМ в России

Игроки мадридского "Реала" забили больше всех голов на Чемпионате Мира 2018-го года.

Так, в активе футболистов королевского клуба значится 9 результативных ударов на полях России. За "сливочными" расположились лондонский "Тоттенхэм" (7 мячей), каталонская "Барселона" (6) и "Манчестер Юнайтед" с "Атлетико" (по - 5).

Напомним, "Реал" был заинтересован в подписании Коутиньо. | soccernews.ru