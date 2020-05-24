Игроки "Реала" заработают крупную сумму, если выиграют Лигу Чемпионов и чемпионат Испании

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Игроки "Реала" заработают крупную сумму, если выиграют Лигу Чемпионов и чемпионат Испании

Футболисты мадридского "Реала" смогут хорошо заработать в случае победы в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании, сообщает Marca.

По сведениям издания, руководство королевского клуба заплатит игрокам 720 тысяч евро каждому, если будут выиграны оба трофея. Благодаря этому футболисты смогут компенсировать финансовые потери, которые они понесли из-за сокращения зарплат на фоне кризиса в связи с пандемией коронавируса.

После 27 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на два очка. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал" на своем поле проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2.

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