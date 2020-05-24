Игроки "Реала" заработают крупную сумму, если выиграют Лигу Чемпионов и чемпионат Испании
Футболисты мадридского "Реала" смогут хорошо заработать в случае победы в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании, сообщает Marca.
По сведениям издания, руководство королевского клуба заплатит игрокам 720 тысяч евро каждому, если будут выиграны оба трофея. Благодаря этому футболисты смогут компенсировать финансовые потери, которые они понесли из-за сокращения зарплат на фоне кризиса в связи с пандемией коронавируса.
После 27 туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на два очка. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Реал" на своем поле проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2.
Не пропустите: Президент "Реала" посетил тренировку клуба и пообщался с Зиданом. | http://soccernews.ru
главное
-
Мать Роналду рассказала, почему отписалась от возлюбленной сына
-
Четыре футболиста "Севильи" могут столкнуться с санкциями за нарушение карантина
-
"Лейпциг" разгромил "Майнц" в матче 27-го тура Бундеслиги. Вернер оформил хет-трик
-
Тимо Вернер побил собственный рекорд результативности в Бундеслиге
-
Георгий Мелкадзе получит шанс в "Спартаке" после возвращения из аренды
Лента новостей
-
Игроки "Реала" заработают крупную сумму, если выиграют Лигу Чемпионов и чемпионат Испании
-
Хавбек "Ростова" Норманн сменил имидж
-
Хавбек ЦСКА Сигурдссон возвращается в Россию из Исландии
-
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси, забив победный гол на 121 минуте
-
Тарасов прокомментировал возвращение к тренировкам с "Рубином" после паузы
-
Мать Роналду рассказала, почему отписалась от возлюбленной сына
-
"Спартак" провел тренировку на поле впервые за два месяца
-
Иван Ургант рассказал, что болеет за беларуский "Ислоч"
-
Четыре футболиста "Севильи" могут столкнуться с санкциями за нарушение карантина
-
Зинченко в инстаграме опубликовал фотографию с тренировки команды
-
Игуаин, возможно, по окончании сезона покинут "Ювентус"
-
Бузова поддержала заболевшую коронавирусом семью Погребняка
-
"Лейпциг" разгромил "Майнц" в матче 27-го тура Бундеслиги. Вернер оформил хет-трик
-
Тимо Вернер побил собственный рекорд результативности в Бундеслиге
-
Евсеев показал, как выглядит его рабочее место
-
Все игроки "Ахмата" сдали отрицательные тесты на коронавирус
-
Зидан нарушил правила самоизоляции и уехал в деревню
-
ПСЖ и "Бавария" интересуются защитником "Шахтера" Додо
-
"Барселона" готова расстаться с Нето этим летом
-
Экс-чемпион Франции Леполь скончался в результате ДТП
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14