Игроки "Ромы" шутят по поводу предстоящего противостояния с "Барселоной"

Футболисты "Ромы" считают Лионеля Месси главной угрозой в предстоящем противостоянии с "Барселоной".

Во время интервью Костаса Маноласа появился Раджа Наингголан, который сказал своему товарищу: "Месси трижды тебе пробросит мяч между ног". Манолас поспешил ответить: "Все в порядке, Месси может сделать это с кем угодно, но мы никого не должны бояться".

Напомним, что первый матч между "Барселоной" и "Ромой" состоится 4 апреля.

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