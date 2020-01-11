Игроки российского клуба подрабатывают таксистами и грузчиками

Очередной российский клуб столкнулся с проблемами с финансированием.

Сообщается, что иркутский "Зенит", выступающий в зоне "Восток" ПФЛ, уже полгода не в состоянии платить футболистам зарплату.

В связи с этим игроки вынуждены осваивать новые профессии. По информации "Вести Иркутск", некоторые из них подрабатывают таксистами и грузчиками.

Скорее всего, в ближайшее время футболисты "Зенита" начнут бойкотировать тренировочный процесс. По их словам, сложно совмещать занятия в команде с другой работой.

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