Игроки российского клуба вышли на матч в футболках с надписью "Где наши деньги???"
Футболисты московского "Арарата" устроили акцию протеста перед матчем 15-го тура ПФЛ против "Сокола".
Игроки вышли на поле в футболках с надписью "Где наши деньги???". Сообщается, что им несколько месяцев не платят зарплату.
"Ситуация в команде простая. Я четыре месяца тренирую "Арарат" и ни разу не получал ни зарплаты, ни премии. Кормят обещаниями, а на деле ничего. Вот он, весь современный футбол. Сначала были одни сроки, потом другие. В последний раз пообещали всё выплатить 9 ноября. Если не выплатят? Пусть руководство решает, дальше уже некуда. Хотелось бы всё решить мирно, Оганесян обещал всё отдать, но воз и ныне там. Решили с ребятами доиграть, а дальше будь что будет. У нас ни проживания, ни питания. Условия безобразные.
Мне неудобно перед человеком, который позвал меня на работу, поэтому продолжаю работать. Уйти-то можно всегда, но хочется всё решить. Эту акцию предложило руководство, но не высшее, клуба, потому что они в такой же ситуации. Мы в одинаковой ситуации, никто не получает денег. Как можно давать какую-то нагрузку ребятам в этой ситуации? Я ведь не знаю, ел футболист вчера или нет", - сказал главный тренер столичной команды Василий Рожнов.
По итогам 14 туров "Арарат" занимает шестое место в турнирной таблице ПФЛ в зоне "Центр".
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