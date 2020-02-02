Игроки "Ростова" поздравили Карпина с 51-летием

Футболисты "Ростова" поздравили с днем рождения главного тренера Валерия Карпина, которому сегодня, 2 февраля, исполнился 51 год.

Карпин тренирует ростовский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне ростовчане занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 19 туров. Отставание клуба от лидирующего "Зенита" составляет 11 очков.

Напомним, что в матче первого матча Кубка Париматч Премьер "Ростов" проиграл "Спартаку" со счетом 1:2.

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