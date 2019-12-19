Игроки "Ростова" поздравили Карпина с годовщиной работы в клубе
19 декабря 2017 года года Валерий Карпин возглавил "Ростов".
Игроки "жёлто-синих" с помощью видеообращения поздравили главного тренера со второй годовщиной работы в клубе.
19 декабря ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был назначен главным тренером нашего клуба— Football Club Rostov (@rostovfc) December 19, 2019
По этому случаю игроки «Ростова» записали ролики для Георгича.
Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения #ФКРостов #Карпин pic.twitter.com/2CNRkzAma0
Контракт Карпина с "Ростовом" истекает летом 2020 года.
В текущем розыгрыше РПЛ донская команда по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице.
Не пропустите: Роман Ерёменко может вернуться в "Рубин". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Нулевое Эль Классико! Разбираем, почему "Барса" и "Реал" сыграли один из скучнейших матчей в этом тысячелетии
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство
-
"Ливерпуль" объявил о трансфере Минамино
-
"Реал" выпустил официальное заявление о судействе в матче с "Барселоной"
-
Ле Таллек получает российский паспорт и ждёт вызов в сборную на Евро-2020
Лента новостей
-
ПСЖ заинтересован в приглашении Гвардиолы
-
Нулевое Эль Классико! Разбираем, почему "Барса" и "Реал" сыграли один из скучнейших матчей в этом тысячелетии
-
БАТЭ расстался с главным тренером
-
Минамино поделился впечатлениями от перехода в "Ливерпуль"
-
Рамос: "Кажется очевидным, что было два пенальти на Варане"
-
Сарри прокомментировал гол Роналду с высоты 2,56 метра
-
Бутрагеньо высказался о спорных судейских решениях в Эль Класико
-
Игроки "Ростова" поздравили Карпина с годовщиной работы в клубе
-
Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство
-
"Ливерпуль" объявил о трансфере Минамино
-
"Спартаку" предлагали подписать Соболева
-
"Реал" прервал худшую серию в истории клуба по пропущенным голам на "Камп Ноу"
-
РФС обзавёлся новым партнёром
-
Рамос играл против "Барселоны" с травмой
-
Сарри стал рекордсменом Серии А
-
"Реал" выпустил официальное заявление о судействе в матче с "Барселоной"
-
Ле Таллек получает российский паспорт и ждёт вызов в сборную на Евро-2020
-
Впервые с 2007 года "Барселона" не забила "Реалу" в домашнем матче
-
Президент "Тоттенхэма" сделал заявление о продаже Эриксена
-
Опубликовано фото ноги Варана после удара шипами от Лангле. Судья не назначил за этот фол пенальти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15