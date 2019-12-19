Игроки "Ростова" поздравили Карпина с годовщиной работы в клубе

19 декабря 2017 года года Валерий Карпин возглавил "Ростов".

Игроки "жёлто-синих" с помощью видеообращения поздравили главного тренера со второй годовщиной работы в клубе.

19 декабря ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был назначен главным тренером нашего клуба



По этому случаю игроки «Ростова» записали ролики для Георгича.



Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения #ФКРостов #Карпин pic.twitter.com/2CNRkzAma0 — Football Club Rostov (@rostovfc) December 19, 2019

Контракт Карпина с "Ростовом" истекает летом 2020 года.

В текущем розыгрыше РПЛ донская команда по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице.

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