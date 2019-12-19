Игроки "Ростова" поздравили Карпина с годовщиной работы в клубе

Теги ростоввалерий карпин

Игроки "Ростова" поздравили Карпина с годовщиной работы в клубе

19 декабря 2017 года года Валерий Карпин возглавил "Ростов".

Игроки "жёлто-синих" с помощью видеообращения поздравили главного тренера со второй годовщиной работы в клубе.

Контракт Карпина с "Ростовом" истекает летом 2020 года.

В текущем розыгрыше РПЛ донская команда по итогам 19 туров занимает третье место в турнирной таблице.

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