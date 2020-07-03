Игроки "Ростова" прилетели в Самару на матч с "Крыльями Советов"

"Ростов" прибыл в Самару на матч 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов". Об этом сообщается в твиттере команды.

Встреча состоится завтра, 4 июля, и начнется - в 18:30 (мск).

Команда в Самаре ⁣⁣⠀

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Готовимся к завтрашней игре с «Крыльями Советов» ⚽️ Матч начнётся в 18:30 ⁣⁣⠀

⁣⁣⠀#ФКРостов #КрыльяСоветовРостов pic.twitter.com/IVtmWmJYbY — Football Club Rostov (@rostovfc) July 3, 2020

После 26 туров чемпионата России "Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 42 балла. В активе "Крыльев" 32 очка и 15 строчка.

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