Игроки "Ростова" прилетели в Самару на матч с "Крыльями Советов"

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Игроки "Ростова" прилетели в Самару на матч с "Крыльями Советов"

"Ростов" прибыл в Самару на матч 26-го тура РПЛ с "Крыльями Советов". Об этом сообщается в твиттере команды.

Встреча состоится завтра, 4 июля, и начнется - в 18:30 (мск).

После 26 туров чемпионата России "Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице, набрав 42 балла. В активе "Крыльев" 32 очка и 15 строчка.

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