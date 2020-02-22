Игроки "Рубина" поддержали травмированного Тарасова

Перед товарищеским матчем с "Шерифом" игроки "Рубина" провели акцию в поддержку травмированного полузащитника Дмитрия Тарасова.

Напомним, что накануне 32-летний хавбек сломал ногу на тренировке и выбыл, предположительно, на два-три месяца.

Чтобы подбодрить партнёра по команде футболисты казанского клуба вышли на поле в майках с надписью "Дима, выздоравливай!".

Футболисты «Рубина» перед матчем поддержали Дмитрия Тарасова

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Желаем Диме скорейшего выздоровления и возвращения в игру!✊ pic.twitter.com/1T7gc4vYEK — «Рубин» Казань (@fcrk) February 22, 2020

Напомним, что Тарасов только на этой неделе заключил с "Рубином" контракт до конца сезона.

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