Игроки "Рубина" поддержали травмированного Тарасова

Теги рубиндмитрий тарасов

Игроки "Рубина" поддержали травмированного Тарасова

Перед товарищеским матчем с "Шерифом" игроки "Рубина" провели акцию в поддержку травмированного полузащитника Дмитрия Тарасова.

Напомним, что накануне 32-летний хавбек сломал ногу на тренировке и выбыл, предположительно, на два-три месяца.

Чтобы подбодрить партнёра по команде футболисты казанского клуба вышли на поле в майках с надписью "Дима, выздоравливай!".

Напомним, что Тарасов только на этой неделе заключил с "Рубином" контракт до конца сезона.

Не пропустите: Слуцкий высказался о травме Тарасова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сочи" официально объявил о переходе Рами

"Сочи" официально объявил о переходе Рами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов