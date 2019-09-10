Игроки "Рубина" поздравили с днем рождения главного тренера Шаронова

Игроки "Рубина" поздравили с днем рождения главного тренера Романа Шаронова. Сегодня, 10 сентября, специалисту исполнилось 43 года.

Казанцы возобновили подготовку к матчу 9-го тура РПЛ с "Оренбургом", который пройдет 15 сентября. Для тренера футболисты сделали традиционный туннель в ходе которого каждый похлопал наставника по спине.

Встреча "Оренбург" - "Рубин" пройдет в воскресенье на стадионе "Газовик". После восьми встреч казанцы набрали 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

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