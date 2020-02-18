Игроки "Рубина" устроили Тарасову "коридор новичка"

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Игроки "Рубина" устроили Тарасову "коридор новичка"

Пресс-служба "Рубина" опубликовала видео с церемонией приветствия новичка команды Дмитрия Тарасова.

Игроки казанского клуба устроили 32-летнему полузащитнику специальный "коридор", через который ему предстояло пробежать, получая при этом несильные удары руками по спине. Смотрите, как это было!

Напомним, что Тарасов заключил с "Рубином" контракт до конца нынешнего сезона.

Прошлым летом скандальный хавбек покинул "Локомотив" в связи с истечением срока соглашения и до сих пор оставался без команды.

Не пропустите: Тарасов прокомментировал подписание контракта с "Рубином". | http://soccernews.ru
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