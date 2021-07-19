Игроки сборной Англии готовят жалобу из-за финала Евро-2020

Фото твиттер сборной Англии

Футболисты сборной Англии остались недовольны организацией безопасности финального матча Евро-2020 на "Уэмбли".

В связи с этим игроки "трёх львов" готовят жалобу в Футбольную ассоциацию страны (FA), пишет The Times.

Напомним, что во время финала на стадион прорвались неизвестные болельщики без билетов, которые спровоцировали беспорядки.

В результате происходящего пострадали находящиеся на "Уэмбли" члены семьи футболистов английской сборной.

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