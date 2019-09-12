Игроки сборной Англии могут уйти с поля в матче с Болгарией в случае расистских оскорблений

Игроки сборной Англии, скорее всего, смогут покинуть поле в матче отбора Евро-2020 с Болгарией, если фанаты будут оскорблять футболистов на расовой почве.

Чтобы обсудить этот вопрос английские игроки встретятся на базе в "Сент-Джордж Парк". Отметим, что футболисты уже обговаривали эту тему перед ЧМ-2018 в России.

Ответный матч Англия - Болгария состоится 14 октября. В первой встрече сборных один из болгарских болельщиков оскорбил полузащитника англичан Рахима Стерлинга. Фаната вывели со стадиона и арестовали.

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