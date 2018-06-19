Игроки сборной Англии необычно готовились к следующему матчу ЧМ-2018: опубликованы фото

Футболисты сборной Англии тренировались в бассейн перед матчем группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Панамы.

Игроки плавали наперегонки на надувных единорогах.

"А тем временем в тренировочном лагере Англии ...", - написал твиттер Indy Football.

Напомним, что Англия в первом туре победила Тунис (2:1) и теперь сыграет с Панамой 24 июня.

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