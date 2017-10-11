Игроки сборной Аргентины отметили выход на Чемпионат Мира командным пением

Теги аргентинаэквадор

Игроки сборной Аргентины отметили выход на Чемпионат Мира командным пениемИгроки сборной Аргентины отметили свой выход на Чемпионат Мира 2018-го года командным пением в раздевалке сразу же после матча против Эквадора.

Напомним, Месси прокомментировал возможный невыход Аргентины на ЧМ. | soccernews.ru

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2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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