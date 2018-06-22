Игроки сборной Аргентины потребовали увольнения Сампаоли до матча с Нигерией

Игроки сборной Аргентины потребовали увольнения главного тренера Хорхе Сампаоли после разгромного поражения Хорватии (0:3) на Чемпионате Мира-2018.

Как сообщает источник, игроки команды обратились к руководству Ассоциации футбола Аргентины с просьбой сменить главного тренера перед заключительной встречей в группе.

"В сборной бунт. Игроки против того, чтобы Хорхе Сампаоли руководил ими в матчей с Нигерией", - сообщает источник.

Матч между сборными Нигерии и Аргентины пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.

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