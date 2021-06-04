Игроки сборной Бразилии хотели бойкотировать Кубок Америки: названа причина
Фото твиттер CBF Football
Перенос Кубка Америки в Бразилию едва не привёл к громкому скандалу, пишет Globo Esporte.
По информации источника, в среду футболисты бразильской сборной обсуждали возможность бойкота турнира.
Игроки "селесао" были крайне недовольны тем, что узнали об изменении страны-хозяйки Кубка Америки из прессы и социальных сетей.
Напомним, что турнир перенесли в Бразилию из-за политических беспорядков в Колумбии и сложной ситуации с пандемией коронавируса в Аргентине.
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